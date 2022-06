Le Poirier du Loup inaugure ses nouvelles vignes

Un vignoble social

"Ecoculture est une association à finalité sociale, détaille son président Michel Loiseau. Ce côté social se retrouve notamment dans le travail des stagiaires de La Toupie, qui est un organisme de réinsertion par le travail. En compagnie de bénévoles, on est tous ensemble à pied d’œuvre sur le vignoble chaque jeudi."

Rouvroy en soutien

En retour de cette carte postale que renvoie le vignoble sur Torgny, la commune de Rouvroy soutient totalement le projet: "On soutient fort Ecoculture dans son développement, ajoute Jérôme Petit, premier échevin. Les synergies et les contacts se passent vraiment bien. On a décidé de cofinancer le panneau et un petit sentier pour y accéder, car le terrain est un peu bossu pour le moment.".

Aujourd’hui, le vignoble compte désormais 1310 pieds de vigne, dont les fruits sont pressés de rendre leur jus.