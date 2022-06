Le Pays de Montmédy riche de son patrimoine

Les richesses du Pays de Montmédy

Pour cette première participation, le Pays de Montmédy rassemble 12 acteurs privés et publics et propose pas moins de 18 rendez-vous sur quatre communes. Son objectif: découvrir les pépites du patrimoine au travers de démonstrations, de rencontres de producteurs, de visites guidées et d’expositions. Au programme du samedi 25 et du dimanche 26 juin: visite du jardin en permaculture du Centre de Partage d’Avioth, balade dans le parc de Juvigny-sur-Loison, ouverture de la Maison des Patrimoines et de l’Habitat, expositions et démonstrations de couture du cuir et de fabrication de chaussures en feutre à Montmédy, balade découverte et ouverture du café-musée de la forge à Quincy-Landzécourt ou encore portes ouvertes de la Ferme du Sart et fabrication d’huile à Fresnois.

Et le village d’Avioth bien sûr

Tout au long de la journée du dimanche 26 juin, découverte du moulin de la filature créé en 2022 par l’agriculteur céréalier Simon Motsch et dégustation de pain artisanal, visite guidée du village et de ses curiosités, atelier cuisine de petits gâteaux avec la farine de la filature et atelier de fabrication de moulin à vent seront proposés. Sans oublier le menu imaginé par la cheffe de l’association et réunissant des produits locaux (fromage, charcuterie, pain et gourmandises) au sein de paniers pique-nique.

Inscriptions auprès du Bureau d’information Touristique d’Avioth (07 86 02 72 38 ou avioth@gmail.com.) Programme complet à retrouver chez les commerces ou aux Bureaux touristiques