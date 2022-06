Le compte communal sera voté avec des réserves

Pourquoi? Parce que le fonctionnaire, qui a démissionné entre-temps, a signé des documents dont la légalité pourrait être remise en cause au terme de l’enquête en cours depuis plus d’un mois.

Passer aussi au crible les comptes communaux des années précédentes?

C’est le cas notamment au moment d’analyser le compte communal 2021, comme l’explique le bourgmestre François Huberty: "Nous avons convoqué un conseil communal qui sera entièrement à huis clos parce qu’il y est question du directeur financier. On doit plancher sur des sanctions disciplinaires à son encontre, sur une mesure de suspension préventive à son égard, sur sa démission et sur l’autorisation d’ester en justice. Nous devons aussi analyser le compte communal et c’est évident que des questions vont fuser sur la validité de certains actes posés par le directeur financier démissionnaire. Nous ne pouvons donc pas mettre ce point en séance publique parce qu’on va citer le nom de personnes et si c’est le cas, le président de l’assemblée devra rappeler tout le monde à l’ordre. C’est compliqué" , ponctue le mayeur.

C’est assez inédit dans la province qu’une Commune analyse un compte à huis clos et surtout que ce compte soit voté en pointillé. Explications de Monsieur Huberty: "Sans le compte, on ne peut pas avancer sur l’élaboration du budget. On ne peut pas paralyser l’administration. La Tutelle nous a conseillé de l’approuver avec des réserves, parce qu’on ne sait pas ce que l’enquête va révéler. Il est même possible que les comptes approuvés les années précédentes soient aussi passés au crible. Avec quelles conséquences? Je n’en sais rien" , avoue-t-il.

Un conseil communal qu’on qualifiera de "normal" sera programmé dans la première quinzaine de juillet. Le bourgmestre ne voit pas d’inconvénient à ce qu’on y présente les grandes lignes du compte qui aura été voté lors du huis clos. "Je suis même prêt à demander à la minorité si elle souhaite ou pas qu’on passe le compte en séance publique. Mais c’est risqué. On verra" , conclut M. Huberty.

Un receveur régional désigné par le gouverneur Olivier Schmitz arrivera le 1er juillet à Neufchâteau pour une durée de 4 mois renouvelables. Il pourra déjà aider à l’élaboration du budget et devra céder sa place quand un nouveau directeur financier sera nommé.