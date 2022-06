Le 60e anniversaire des Chœurs de Lorraine fêté ce vendredi

Ça, c’est pour la partie concert qui se tiendra à partir de 20h15. Mais cette soirée sera aussi l’occasion de célébrer le 60eanniversaire de la création de cette chorale avec une petite partie académique.

En effet, le 15 mai 1962, le père fondateur, Guy Bosi déposait l’acte officiel de naissance des "Chantres de notre Dame". Depuis, le groupe a évolué, s’est transformé en 1973 en Chœurs de Lorraine en ouvrant son répertoire vers des œuvres de musique profane, populaire et classique devenant un groupe neutre et indépendant. Au fil des ans, les succès se sont accumulés, attestant d’une qualité constante et voguant toujours sur les plus hautes marches des podiums provinciaux et internationaux avec des classements dans les premières ou divisions d’excellence. La chorale a aussi été récompensée en 1981 du prix Camille Schmit, récompensant ainsi la société musicale la plus méritante de l’année.

D’autres rendez-vous ont aussi marqué l’histoire de ces soixante années comme l’organisation à Aubange des concerts d’Yvan Rebroff, de Georges Zamfir et sa flûte de pan, des Carmina Burana, de Liz Mac Comb ou encore des Rossignols de Pologne. L’officialisation d’une activité ininterrompue durant plus de 50 ans, s’est concrétisée le 15 mai 2012 avec la remise du titre de "société royale" par le gouverneur Bernard Caprasse.

Dix ans plus tard, colportant la même volonté d’être un groupe d’animation culturelle au sein de la communauté locale et de la grande région des trois frontières la chorale " s’efforce de promouvoir l’art vocal en offrant à tous la possibilité de mieux connaître et apprécier la musique: donner de la détente et de la satisfaction à ses choristes par le beau chant et l’amitié du groupe ", martèle la présidente Monique Mayschak. Et pour des soirées comme celle proposée ce vendredi, il s’agit aussi de " donner du plaisir au public avec de la musique de qualité ".

Entrée gratuite, bar et petite restauration