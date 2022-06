La 4e édition d’Ent’Raid ce dimanche sur le parcours du camp militaire de Marche

Ils (et elles) seront dimanche, dès 9h15, 530 répartis en 130 équipes à se sortir les tripes pour tenter de franchir les obstacles du Camp Roi Albert.

Organisateur d’Ent’Raid avec la Défense, et en collaboration avec les Soroptimist de Marche, le Kiwanis-Club de Durbuy et le Lions Club Barrière de Champlon, le major Pascal Haeck développe: "Après l’arrêt des 24 h vélo en 2016, je cherchais un événement à la fois physique et à vocation sociale. Je ne voulais pas concurrencer le Doc’Riders qui se profilait, et je voulais aussi quelque chose qui perdure pour les militaires. Ainsi est née l’idée de créer un parcours d’obstacles permanent sur le Camp Roi Albert. Il y a 53 obstacles sur 13 km, et un 54een construction. Les participeront en emprunteront 40. On en évite certains car ils sont moins fun ou ne se prêtent pas à une compétition."

Susciter des vocations

Parmi ceux-ci, un plan incliné de 4 m de haut au-dessus d’une fosse d’eau de 2 m de profondeur, des tonneaux avec des cordes qu’il faudra manier avec ingéniosité pour se dépêtrer des cylindres, ou un tuyau d’évacuation d’eau sous une route à traverser. "On peut toujours éviter un obstacle, mais on reçoit alors une pénalité si on participe à la versionwarriors" , précise le Major Pascal Haeck.

Ce dernier ajoute encore: "Ent’RAID, c’est aussi l’occasion de montrer aux participants une facette de La Défense, le Camp Roi Albert et qui sait susciter des vocations."