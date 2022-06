«J’ai pris une claque qui me porte encore»

Parmi les amis du prêtre, Catherine Delperdange. L’Arlonaise qui tient la librairie du CDD a séjourné il y a trente ans dans l’île. « On est fait de rencontres dans une vie, je suis construite de celle avec le père Pedro ». La dame expliquera à l’assemblée son travail dans la carrière malgache, il y a 30 ans : « C’est parti d’un vrai coup de cœur, je l’avais vu avec Mme Mitterrand à la TV. Je me suis dit qu’il fallait que j’aille le rencontrer. J’ai pris une grande claque qui me porte encore maintenant de voir autant de joie. J’avais trouvé le prétexte d’y terminer mon mémoire d’architecture, j’étais tellement bien dans l’association que je n’ai pas bougé. Sa joie est tellement communicative. C’est quelqu’un qui aime profondément l’être humain ». JJG