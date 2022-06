Il faut fermer les portes des salles

Les salles communales de Tillet, Tonny et surtout celle de l’école de Lavacherie pourront compter sur un nouveau règlement d’ordre intérieur. C’est une des décisions du conseil communal de Sainte-Ode qui s’est tenu mercredi soir. "Il a fallu réaliser un lifting dans ces ROI , explique l’échevine Catherine Poos. À Lavacherie, dans la nouvelle salle, on a remarqué qu’il y avait de grands soucis sonores quand on laissait les portes ouvertes. Cela ne posait pas de problème en hiver, mais les riverains se plaignent depuis quelques semaines. Une fois que la porte est fermée, cela ne pose pas de problème."