Tintigny : décès de Guillaume Lamand, le personnel communal sous le choc

Tous les élus, comme l’ensemble du personnel communal est sous le choc. Le bourgmestre, Benoît Piedbœuf, nous parle de cette personne: « Toute l’équipe communale est triste du départ prématuré de Guillaume à l’âge de 45 ans. Sa santé était fragile depuis son grave accident il y a quelques années, mais il travaillait depuis 12 ans parmi nous et rendait des services à tous. Tant en matière de gestion des courriers, des permis de classe 3, de soutien logistique et informatique. Il était gentil, attentionné et mettait un point d’honneur à réussir son travail. Ses parents pouvaient être fiers de sa reconversion parmi nous. Il sera difficile à remplacer. »