De l’or pour Yvon et Gabrielle Hansen-Laurent

L’administration communale de Messancy recevait samedi en fin d’après-midi Yvon (72 ans) et Gabrielle (70) Hansen-Laurent. La réception officielle de célébration de leurs 50 années de mariage, a été menée par l’échevine Christiane Kirsch. Le couple s’est marié le 16 juin 1972 à Hachy. Elle est originaire de Sampont. Lui de Wolkrange. Ils ont fréquenté les écoles primaires de leurs villages, lui un peu les Aumôniers du Travail à Arlon. À 16 ans, il est entré dans l’entreprise de construction Reding puis à l’usine d’Athus. En 1973, il rejoint Differdange et termine à Esch-Belval. Elle fréquente le lycée d’Arlon et signe un contrat de travail de deux mois au Grand Bazar d’Arlon. Elle le quittera 23 ans plus tard ! Le couple a vu naître une fille (Katia) puis deux petits-enfants (Julien et Jérémy). Ancien joueur de foot, il est toujours fidèle au club messancéen, il est bénévole chez « Les copains d’abord » à Wolkrange tandis qu’elle s’est investie dans Vie féminine, l’Académie des Beaux-Arts et le fleurissement de la maison. L’échevine a également évoqué d’autres événements qui ont marqué l’année 1972 avant de fixer rendez-vous dans dix ans pour les noces de diamant. Fleurs, cadeaux et verre de l’amitié ont clôturé cette sympathique cérémonie. J.-P. Dt.