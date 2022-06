Clouet, peintre de chez nous à redécouvrir

Né à Bouillon en 1920, membre fondateur du Musée ducal, aquarelliste, illustrateur, musicien, céramiste, ce touche-à-tout indépendant fut surtout peintre durant près de cinquante ans. Il est sans doute celui qui a décrit avec la sensibilité la plus originale son territoire de vie. " Pierre Clouet, peintre de l’Ardenne? Assurément, insiste Sibylle Legrand, conservatrice du musée ducal de Bouillon. Il la sentait. Il la connaissait. Elle sera son unique source d’inspiration. Préoccupé par le monde rural, il peint ce qu’il voit, observe, capture. Les gens de la terre essentiellement qu’il croise dans son environnement proche, des gens sans importance, ordinaires, populaires…"

Pierre Clouet, un peintre à (re)découvrir

Bien que Clouet ait très peu produit, une œuvre pour ainsi dire confidentielle, la plupart de ses tableaux sont aujourd’hui en mains privées. Ce sont leurs prêts généreux, ainsi que le soutien enthousiaste et infaillible de la famille de l’artiste, qui permettent à cette exposition de voir le jour, près de trente ans après la dernière exposition posthume organisée à Bouillon par Luce Clouet et ses amis pour rendre hommage au peintre disparu en 1991. Interrogeant uniquement le parcours pictural de Clouet, l’exposition du Musée ducal confronte dans un parcours à la fois chronologique et thématique beaucoup de toiles inédites à quelques œuvres marquantes des années 1950. Afin de montrer un ensemble suffisamment représentatif, mais aussi contrainte par l’espace, l’exposition est présentée dans les deux bâtiments du musée. La première partie s’intéresse à ses débuts et à l’un de ses thèmes emblématiques: la figure humaine. La seconde partie permet au visiteur de se familiariser avec ses paysages ruraux, l’autre marqueur de son œuvre peinte. L’exposition Pierre Clouet, l’insoumis et le catalogue qui l’accompagne sont l’occasion de sortir de l’ombre une facette de l’histoire de la peinture ardennaise, tout en redonnant une place légitime à cet artiste injustement méconnu.

Du 21 mai au 2 octobre 2022, tous les jours. En mai, juin et septembre: 10h-18h en semaine et 10h-18h30 le w.-e. En juillet et août: 10h-18h30. 1er et 2 octobre: 10h-18h. Infos: 061464189.