Cagoulé, vêtu de noir, il organise une vendetta

Besoin de se saouler pour se donner du courage!

" C’est de la violence gratuite et infâme, enchaîne Stéphanie Brand, la représentante du ministère public. Devant les enquêteurs, le meneur des assaillants a dit ne rien regretter. Il estime qu’il a agi de manière légitime. Il a à peine dépassé la vingtaine et compte déjà plusieurs condamnations pour des faits similaires. Tous ces faits ont lieu avec des protagonistes fortement alcoolisés qui justifient leur consommation soit parce qu’ils en ont besoin, soit parce que cela leur donne du courage pour se lancer dans la violence. Si on ajoute, leur rébellion contre les policiers qui sont intervenus, il y a de quoi s’inquiéter pour la société."

Le ministère a requis deux ans de prison et 800 € d’amende contre le meneur, vingt mois et 800 € contre son comparse absent des débats et huit mois contre le détenu qui avoue "avoir été tellement bourré, qu’il ne se souvient de rien" .

Le mot de la fin est revenu au principal prévenu: "Je sais que je n’ai pas très bien agi. Pourtant, je n’avais bu que quatre ou cinq bières, ce qui n’est pas beaucoup. Monsieur le juge, je préférerais faire des heures de peine de travail que de la prison pour que je puisse voir grandir mon fils."

Le jugement sera rendu le 10 août.