Ce choix participe à une ambition forte et partagée pour faire de Bastogne une commune plus durable. En effet, sa grande expérience professionnelle dans l’optimalisation de l’utilisation des énergies (chauffage, éclairage…) dans une grande entreprise grand-ducale sera un atout important pour mener à bien de nombreux projets novateurs.

Notre ambition de faire de Bastogne une commune parmi les plus performantes en termes de réduction de l’utilisation des énergies fossiles et de production d’énergies renouvelables va connaître un nouvel élan avec l’arrivée de Jean-Pol.

Ses autres qualités, notamment d’agriculteur et d’apiculteur, seront particulièrement précieuses pour mettre en place un plan ambitieux de plantations et de végétalisation de notre belle commune. Ce plan permettra que Bastogne soit leader en termes de réduction des gaz à effet de serre, de développement de la biodiversité et d’embellissement de la ville et des villages.

Enfin, son travail transversal accompagnera la démarche d’implémentation d’une alimentation saine et locale, en particulier dans les différentes institutions publiques.

Patrick Pierret, très engagé pour la défense des seniors dans notre commune fera son entrée au Conseil communal. En effet, Patrick est Président du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA).

Par ailleurs, son parcours professionnel, notamment en sa qualité de formateur pour les institutrices et les instituteurs de pédagogie et de psychologie sera aussi un atout indéniable dans l’objectif majeur de soutenir la qualité de l’Enseignement à Bastogne.

Voici la nouvelle répartition des compétences du collège communal de Bastogne :

1. Benoit LUTGEN, Bourgmestre

Sécurité, Police, Pompiers, État civil, Économie, Emploi, Tourisme, Commerces, Indépendants et Communication.

2. Jean-Michel GASPART

Président du CPAS, Aménagement du territoire et Urbanisme, Affaires sociales, Personnes handicapées, Logement, Santé, Enfance, Aînés, Solidarité internationale, Volontariat, Plan de Cohésion sociale et Égalité des chances.

3. Philippe COLLIGNON

Enseignement, Jeunesse, Vie associative, Sport, Manifestations et Maisons de village/quartier.

4. Françoise GEORGES

Travaux, Petit patrimoine, Propreté publique, Embellissement, Cimetières, Foires et Marchés.

5. Bertrand MOINET

Budget, Finances, Agriculture, Ruralité, Bien-être animal, Mobilité, Informatique, Transition numérique, Nouvelles technologies, Grandes infrastructures et Patrimoine immobilier.

6. Karin STILMANT

Culture, Académie Communale de Musique, Culte et Associations patriotiques.

7. Jean-Pol BESSELING

Développement durable : Environnement-Énergie-Climat-Nature-Biodiversité et Forêt.