À Musson, le presbytère va devenir un centre médical

L’immeuble, propriété communale est inoccupé depuis le départ de l’abbé Rollin. Il est excellemment bien situé au centre de Musson, avec des possibilités de parking. Il va demander une rénovation complète.

Avec le bureau Alinea ter, le collège s’est penché sur un aménagement possible: au niveau de la place Abbé Goffinet, l’espace garage sera maintenu avec un local archive, local technique des sanitaires et un hall d’entrée accessible aux PMR. À l’étage atteignable via des escaliers et ascenseurs, un hall desservira une salle d’attente, trois cabinets de consultation d’environ 18 mchacun et un bureau destiné au secrétariat.

Au premier étage, deux salles de 18 m, une kitchenette, une salle de réunion et encore des locaux de rangement sont possibles. Les combles ne seraient pas aménagés pour le moment. Et si l’échevin Christopher Bonnier a rassemblé tout le monde pour une discussion "ouverte", c’est qu’il veut prendre connaissance des espaces nécessaires, des contraintes de certains praticiens (dentistes, kinés, infirmiers, logopèdes,.) avant de dresser un plan intérieur définitif.

Actuellement, le dossier a déjà subi une première lecture de l’urbanisme et quelques petits éléments (couleur façade notamment) sont à modifier quand à l’aspect extérieur. L’actuelle structure sera conservée, avec un auvent en acier Corten.

Voilà pour le projet qui sera réalisé sur fonds communaux propres en collaboration avec l’ASBL Santé Ardenne, la Province de Luxembourg et la fondation rurale de Wallonie.

Avec cette formule, la Commune " souhaite anticiper la pénurie de médecin généraliste et consolider une présence médicale à Musson ", explique l’échevin. Ce projet est d’ailleurs inscrit dans le plan stratégique transversal. La Commune mettra par convention à disposition le local, les praticiens devront établir une charte de fonctionnement entre eux.