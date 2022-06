1. À la gare d’abord Conducteur de train au dépôt d’Arlon, passionné de vélo depuis toujours, ancien coureur amateur, Frédéric Vancraeynest, Namurois d’origine, s’est établi à Viville en 2012. Pour son travail à la SNCB. Parallèlement, il a d’abord ouvert un petit atelier vélo chez lui. Puis un magasin de 75 m2 dans l’ancien buffet de la gare en 2016. Deux ans plus tard, et désormais consacré full-time au commerce de cycles, il a installé son établissement à Weyler, rue de Longwy. Une surface de 250 m2, qui sera quadruplée dès ce jeudi, à quelques hectomètres de là.

2. Mieux exposé "On déménage parce que l’espace précédent devenait trop exigu , justifie l’Arlonais d’adoption. Notamment à cause de la demande croissante. En outre, nos vélos seront ainsi mieux exposés et l’atelier sera au même niveau que la salle d’exposition. C’est plus simple de travailler ainsi et c’est plus agréable pour le client."

3. Café cycliste et bikefitting Mais ce n’est pas là la seule raison du déménagement. Au magasin proprement dit, vont en effet s’ajouter un café cycliste, qui devrait ouvrir ses portes en septembre, et un espace bikefitting, consacré aux études posturales servant à choisir le bon vélo et les réglages adéquats. "Pour le café, nous sommes cinq pour assurer les investissements et la gestion, précise Frédéric Vancraeynest. Il ouvrira tous les week-ends et une ou deux fois en semaine. Il sera ouvert à tous, mais le but est de proposer une ambiance dédiée aux cyclistes, d’accueillir des cyclos après leurs randonnées, des clubs pour leurs réunions, de diffuser des courses sur écran géant, ou même des matches de foot pendant la Coupe du monde. Certains clubs, comme les Bergeronnettes ou le CCWeyler, y auront leur QG et on proposera quelques événements au départ du café, comme une randonnée Gravel." Une première rando cyclo, en forme d’afterwork, a d’ailleurs été organisée jeudi passé, avec le professionnel Rémy Mertz en guest star.

4. Du coaching aussi "Certes, il s’agira d’une structure séparée du magasin, mais un coach travaillera avec nous, termine Frédéric Vancraeynest. Pour proposer des programmes d’entraînement, des initiations pour enfants ou encore des stages pour des gens qui manquent d’assurance pour rouler en ville."