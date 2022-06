La société Roberty reçoit le prix du lauréat économique

La soirée a également permis de mettre à l’honneur le lauréat économique de la province. À cette occasion, c’est la société Roberty de Manhay qui a été récompensée. Véritable entreprise familiale, la société est spécialisée dans les travaux publics et privés aux quatre coins de la province. Créée en 1948 par Antoine Roberty, l’entreprise a été reprise par son fils Octave dans les années 70. Depuis 2011, ce sont Serge, Jean-Luc et Joël, les trois fils d’Octave, qui gèrent la société familiale, chacun ayant un rôle essentiel dans le fonctionnement général. Conduites d’eau, terrassements et aménagements de terrain font entre autres partie des activités proposées par la société. Au fil des années, celle-ci n’a cessé de se développer. Elle emploie actuellement plus de 50 personnes. « C’est une très belle récompense, mais on ne serait rien sans tous les hommes de terrain, a souligné Joël Roberty. Si on nous avait dit il y a quelques années qu’on allait remporter un tel prix devant un ministre, on en aurait rigolé ». Une belle récompense donc pour la société qui avait déjà empoché durant trois années consécutives les Trends Gazelles Luxembourg. Th.Léo.