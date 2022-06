La MESA des quatre pattes

Bon sens pour ces membres d’un canicross de Mons: " Mardi, on a fait 24 km. On ne fait que 16 ce mercredi, il va faire chaud, on annonce beaucoup de béton, on va épargner leurs pattes. Il y a la distance, le dénivelé, la chaleur. On a suivi des soins canins la semaine dernière. On est avec huit chiens ".

Et le vétérinaire de l’armée Rudy Coulon de dire: "Ici, ce sont des chiens très sociables, on n’entend pas aboyer, on ne voit pas d’altercations. On a eu quelques petits bobos comme des coups de chaleur ou des problèmes aux coussinets, qui vont peut-être augmenter au fil des jours. Avoir un vétérinaire ici a son utilité, et en plus, les gens sont aussi rassurés".

Son conseil n° 1: l’hydratation: " Le béton fait mal aux coussinets, mais surtout, il réverbère la chaleur, et comme le chien est à 20 centimètres du béton, il ressent plus la chaleur. "