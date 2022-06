La crise sanitaire n’a pas freiné Idélux

Inondations

Ainsi, du côté d’Idélux Eau, on poursuit, notamment, son travail sur l’assainissement, qu’il soit collectif ou individuel. "En 2021, nous avons réalisé 14 nouveaux tronçons d’égout et 7 collecteurs", note sa présidente Stéphanie Heyden. Ses équipes ont dû, en plus, composer avec les inondations de juillet dernier: "Il a fallu remettre en service au plus vite les ouvrages touchés, en particulier la station d’épuration d’Athus où les dégâts ont été les plus lourds."

Du côté d’Idélux Projets publics, Séverine Pierret se plaît à mettre en avant le travail dans le cadre du programme européen Feder. Idélux Finances poursuit ses investissements, François Huberty citant un montant de 36 millions d’euros investis par l’intercommunale dans une quinzaine de dossiers en 2021.

Énergie

Idélux Environnement, sans doute la plus connue des citoyens, par la voix d’Isabelle Michel, constate que le volume de déchets collectés dans les recyparcs diminue. Explication avancée: la généralisation de la collecte du PMC. Point noir: la hausse des matières premières et l’allongement des délais pour la réalisation des halls de transit pour ces PMC. Autre souci recensé lors de ces AG, le coût de l’énergie. Sur ce point, chez Idélux Environnement, on se montre optimiste. La biométhanisation a produit l’équivalent de 1,2 million de litres de gasoil et de l’électricité correspondant à la consommation de plus de 3000 ménages. Chez Idélux Eau, on optimise également l’autonomie énergétique dans ses installations.