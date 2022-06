Déjà plus de 70 boulistes à l’ABCDurbuy

L’incroyable succès de l’ABCDurbuy, Grégory Bonmariage l’attribue à plusieurs facteurs. "On compte dans nos membres des régionaux bien sûr, des communes d’Hotton, Érezée et Durbuy, mais aussi des membres qui viennent de plus loin. On ne trouve aucun club dans un rayon de 45 km. Il y a 8 autres clubs en province de Luxembourg, mais le plus proche est Bastogne. En province de Liège, c’est pareil, il faut courir loin. On bénéficie d’un environnement exceptionnel quand on joue à l’extérieur du centre omnisports de Durbuy, à Bohon. On se croirait presque dans le Sud de la France. Puis on ne se prend pas la tête. Il y a le sportif, mais aussi la convivialité."

Un boulodrome?

Le COD, c’est là que l’ABCDurbuy a ses terrains, dans ses caves pour les permanents. "La Commune mettait déjà une cave à notre disposition; depuis peu, elle nous a confié les clefs d’une seconde et nous leur en sommes très reconnaissants, note Grégory Bonmariage. Mais si on veut continuer à évoluer, on a besoin d’avoir nos installations. On va passer en ASBL et monter un dossier avec l’aide de la Commune, pour solliciter des subsides auprès d’Infrasports."

Tournoi provincial ce samedi

En attendant, l’ABCDurbuy tracera 64 terrains ce week-end sur le parking du COD, pour son tournoi annuel officiel en doublette. "Samedi, on organise un tournoi provincial, le 6edes 9 du challenge PPB-Lux. Chaque club de la province en organise un. Les inscriptions se feront sur place, on attend une centaine d’équipes , explique le secrétaire durbuysien. Et dimanche, le championnat mixte fédéral, ouvert à tous les licenciés de Wallonie et qui est sold-out, avec 128 équipes et, en leur sein, quelques champions du monde. Trente-six autres figurent en liste d’attente."

Bref, c’est déjà carreau pour l’ABCDurbuy, avant même les premiers claquements de boules!