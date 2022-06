Bernadette Thény a fait ses adieux à la CCI

Ce mardi, après plusieurs reports à la suite de la crise sanitaire, c’était enfin le retour de la soirée annuelle des entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Luxembourg. À cette occasion, plus de 500 personnes ont rejoint le LEC de Libramont pour cet événement qui compte en province de Luxembourg depuis de nombreuses années. Au plaisir de se retrouver s’est ajoutée une émotion particulière avec la passation de pouvoir entre la directrice générale Bernadette Thény et son successeur Christophe Hay. Elle n’a pu cacher son émotion, elle qui a passé plus de 50 ans dans l’institution dont 14 en tant que directrice générale. Elle a remercié toutes les personnes qu’elle a pu rencontrer durant ces longues années de carrière sans oublier les membres de sa famille. Un métier qu’elle a exercé avec passion et rigueur.