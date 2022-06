Anthony Kavanagh à l’affiche du Festival du rire de Bastogne

"Nous sommes ravis de dévoiler le premier nom de notre prochaine affiche et particulièrement heureux que ce soit Anthony Kavanagh , annonce avec bonheur le président du Festival du rire de Bastogne, David Martin. Quoi de mieux qu’un spectacle intitulé Happy pour lancer cette édition qui sera marquée par pas mal de retours. Le retour de la convivialité maximale tout d’abord avec la réouverture du bar, le partenariat avec les associations locales et quelques animations prévues dans cet espace très apprécié par les festivaliers. Le retour des premières parties aussi, avec des présentateurs pour chaque soirée. À ce niveau-là également, nous pensons à quelques surprises. Enfin, le retour de tous ces bonus qui font vivre notre festival: les réceptions VIP, les musiciens, les magiciens. Bref, le retour d’une fête totale après deux années de galère et une édition 2022 allégée."