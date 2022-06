Ce pôle accueillait déjà la crèche, l’accueil extrascolaire, l’ONE ainsi qu’un bureau de poste. Pour compléter l’offre d’autres services (ALE, cohésion sociale, ADL…) devraient bientôt rejoindre l’arrière du bâtiment.

S’il existe encore des personnes pour qui bibliothèque est synonyme de vieux rayonnages poussiéreux surchargés de livres aussi vieux que les planches qui les supportent, une visite dans celle de Florenville est obligatoire pour remettre l’église au milieu du village!

Situé à l’étage du bâtiment principal, accessible via ascenseur si besoin, ce nouvel outil culturel propose de nombreux rayonnages, des espaces avec tables, un plus grand espace comporte un petit gradin et est aménageable avec tapis de sols.Sans oublier la présence d’un compactus, des rayonnages coulissants montés sur rails, offrant une capacité de stockage nettement supérieure à celle des rayonnages traditionnels.

Particulièrement spacieux, serein et lumineux grâce à une belle superficie vitrée, le lieu a déjà, avant son inauguration, accueilli des étudiants en préparation d’examens.

Pas que des livres

"Sur place nous disposons d’environ 40000 références et nous faisons partie d’un réseau provincial et interprovincial des bibliothèques. Par ce biais, nous pouvons toujours satisfaire la demande d’un titre que nous n’avons pas de stockà Florenville" explique Isabelle Prevost, bibliothécaire.

Pour se faire une petite idée de l’utilité de tels réseaux, en 2021 la bibliothèque a comptabilisé 6000 emprunts de livres dont 5000 en réseau

Si le prêt et/ou la consultation d’ouvrages reste la mission première d’une bibliothèque, celle de Florenville propose d’autres services. Comme le dit Isabelle Prevost. "Du livre mais pas que!"

Pour preuve, l’espace informatique accessible gratuitement et plusieurs organisations et partenariats. "Nous accueillons l’ASBL Lire et Écrire, nous avons des animations mensuelles avec la crèche et les deux homes.De plus, de manière ponctuelle, nous travaillons en partenariat avec l’ATL, le CIEP, le CEC, le Festival du Conte… Sans oublier que nous proposons des animations scolaires pour les maternelles, les primaires et les différents degrés du secondaire."

Notons qu’on peut également profiter des outils de la bibliothèque pour photocopier ou scanner des documents.

La bibliothèque de Florenville est installée au 1er étage du pôle multiservice dédié à la famille (ancienne bpost), Rue du Miroir 15 A/3. Elle est accessible le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 16h bibliotheque.locale.florenville@province.luxembourg.be