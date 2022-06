Avec une crise mondiale sanitaire sans précédent, impactant et bouleversant le quotidien de tout un chacun depuis 2020, on pouvait craindre des conséquences financières importantes sur l’exercice 2021.

Cependant, assez paradoxalement, le montant global octroyé en matière de RIS en 2021 est le plus bas sur les cinq dernières années, les autres aides sociales diverses et classiques n’ayant pas connu plus d’augmentations significatives.

Dans les grandes lignes, on relève un résultat de 128314,40 € tandis que l’intervention communale, elle, est de 336932,48 €.

Le receveur termine: "Au niveau des dépenses du personnel, on constate une augmentation linéaire depuis 2017. Des dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et stables.De plus, les recettes de transfert évoluent sensiblement dans les mêmes proportions que les dépenses. Bref, il s’agit d’une stabilité financière. Une stabilité financière qui pourrait cependant être mise à mal à court et moyen termes au vu de la conjoncture actuelle et d’une inflation générale difficilement maîtrisable. Il faut s’attendre à des demandes d’aides niveau chauffage principalement cet hiver."

Plaines de jeux

Concernant la plaine de jeux d’Harnoncourt, il est question d’une remise en conformité et amélioration. À cela, on ajoutera la réfection et sécurisation des plaines de jeux existantes. "Un budget de 100000 € est dégagé pour ces travaux avec désignation d’un auteur de projet/surveillant des travaux, dont la stabilité des sols", décrit l’échevin Stéphane Herbeuval, en charge du dossier. Approbation du principe à l’unanimité.

Du neuf pour le cœur de village de Couvreux

L’aménagement du cœur de village de Couvreux devrait permettre de créer un lien entre la plaine de jeux et ladite place. Là aussi, l’unanimité a été de rigueur.

L’unité scoute de Rouvroy va bénéficier d’un nouveau local récemment construit par la Commune. Il se situe sur le site de l’ancienne gare de Lamorteau à côté de leur local actuel, qui n’est plus aux normes. La Commune, qui gardera la maîtrise, est propriétaire des lieux et les scouts seront liés pour la gestion par une convention.

On relève, entre autres, dans cette convention que durant les vacances de juillet et août, il sera mis à disposition du CPAS qui accueille les camps étrangers sur le territoire de Rouvroy. Cet ensemble développe une façade de 30 mètres, contient une grande salle modulable au rez-de-chaussée et un local pour réunions à l’étage. Le coût avoisine les 650000 €.

L’inauguration est prévue le 17 septembre prochain.