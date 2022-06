Libramont interdit la vente libre de cannabidiol à moins d'un kilomètre des écoles et clubs de jeunes

"Il pourrait donc semer la confusion entre produits légaux et illégaux , avance la bourgmestre Laurence Crucifix. " Pour préserver la santé de la jeunesse, éviter des troubles de l’ordre public et éviter du tourisme autour du cannabidiol, je propose d’en interdire la vente au détail dans un rayon de moins d’un kilomètre autour des écoles et des clubs, maisons et foyers de jeunes. Les pharmacies peuvent délivrer ce produit pour lequel il ne faut pas d’ordonnance, mais un simple avis médical", précise encore la bourgmestre.

Le conseiller Roland Déom (min.) demande pourquoi ce sujet vient sur la table du conseil maintenant.

La bourgmestre répond que "c’est un sujet qui a fait l’objet d’un débat au conseil de police. On trouve en effet des produits dérivés du cannabidiol dans les commerces. Et si l’interdiction que nous proposons n’empêche pas la vente en dehors de ce périmètre d’un kilomètre , ajoute Mme Crucifix, d’autres Communes voisines vont suivre notre exemple. En en parlant, cela peut aussi sensibiliser les habitants qui ne connaissent pas encore ce cannabidiol", conclut la bourgmestre.

Unanimité.

«Un maximum de voiries apaisées»

Carole Janssens, échevine de la Mobilité revient sur le Plan d’investissement Wallonie cyclable.

Le 17décembre dernier, l’étude a été confiée au Service technique provincial qui a terminé son travail.

Le montant estimé du marché est de 447000 € (300000 € de subsides), inscrits au budget, précise l’échevine.

"Cela implique la sécurisation des carrefours de Moircy et de Freux et de la nouvelle voie lente bétonnée entre le home et Presseux (marquage rouge au sol)" , explique encore Carole Janssens.

"De plus, il va falloir créer une bande ocre de 90cm au sol jusqu’au pré-Ravel. Cela fait 14 km aller-retour.

C’est très cher: 40 € le mètre carré! Ces bandes ocre cyclables remplacent le marquage en forme de chevrons.Elles sont directement dessinées sur la route.

On parle dans ce cas-là de voirie apaisée: les cyclistes et automobilistes partagent la route en bonne entente.C’est impossible de faire cela sur fonds propres.

On va donc introduire un autre dossier à la subsidiation" , dit encore l’échevine de la Mobilité.

Le carrefour de Bonnerue sera aménagé aussi via un autre projet (Fonds Interreg).

Les parcs à vélos feront l’objet d’un autre dossier subventionné.

"J’espère que tout cela: bandes cyclables, ralentisseurs, etc. vont calmer les ardeurs de certains automobilistes dans nos villages et à Libramont. Il faut lever le pied! ", souhaite la bourgmestre.

Unanimité.

Le prochain conseil communal est prévu le 13 septembre à 20 heures.