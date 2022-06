L'hôpital Vivalia d'Houdemont coûtera-t-il 100 millions d'euros de plus? Qui payera?

Il fait l’inventaire de ce qui ne va pas: " Au lieu de citer Vivalia 2025, on devrait plutôt parler de 2028, une date entendue lors d’un conseil d’administration , affirme-t-il.

Ce report d’échéance devait coûter 100millions d’€, car aux 300 millions prévus au départ, viennent s’ajouter les coûts élevés des matériaux, et ceux de l’aménagement et des nouvelles normes environnementales. Si on additionne tout, on est à 400millions d’euros. Or on sait que le subside ne couvrira pas les surcoûts. Qui va les payer? Aura-t-on assez d’argent pour le faire? ", demande-t-il.

Selon lui, l’hôpital d’Houdemont devait générer des économies d’échelle, mais sera-ce encore le cas? "Qu’adviendra-t-il des sites existants pendant cette période intermédiaire plus longue? Continuera-t-on à y investir? Il est temps de tirer la sonnette d’alarme , dit encore M. Mouzon. Aujourd’hui on sait déjà qu’il y a un exode des patients en dehors de la province. Une fois qu’ils ont pris l’habitude, ils ne reviendront pas dans la province. Et que fera-t-on des sites en 2028? Mettra-t-on des policliniques partout? C’est déjà compliqué de recruter du personnel médical! " conclut-il. " Il est temps de donner le déclic à toutes les Communes".

«Arrêtons de tirer la sonnette d’alarme.Il est temps d’accélérer»

Le conseiller Jean-Michel Waltzing (min.) n’est pas du même avis: "Ceux qui tiennent ces propos ne veulent tout simplement pas de Vivalia 2025 ou 2027 ou plus. Il est surtout l’heure de ne plus tirer de sonnettes d’alarme. Il est temps d’avancer, d’accélérer, de donner des perspectives aux médecins. Il faut arrêter de tourner en rond. Tous les partis et les syndicats étaient d’accord au départ. Ceux qui s’inquiètent sont soit ceux qui ont investi près de l’hôpital et qui se demandent ce qu’ils vont faire de leurs appartements, soit ceux qui ont un cabinet particulier, soit ceux qui ont un discours démagogique de politiciens. Je vous laisse choisir la catégorie où vous êtes, Monsieur Mouzon".

«Vous dites un tas d’âneries Monsieur Waltzing»

Christoph Mouzons’emporte: "Je ne suis dans aucune catégorie, M. Waltzing. Aucune! Je ne suis inféodé à aucun parti. Vous dites un tas d’âneries."

Le conseiller Roland Déom (min.), administrateur (cdH) lui aussi à Vivalia répond à M. Mouzon: "Mouzon et moi sommes au CA de Vivalia et il nous appartient d’être vigilants. J’ai toujours estimé qu’on ne peut pas louper cette occasion de Vivalia 2025. On doit se serrer les coudes. L’aspect financier n’est pas anodin et Libramont doit être un centre de revalidation. Et ce n’est pas gagné. La stratégie proposée par M. Mouzon n’est pas la bonne. Ce n’est pas opportun de tirer la sonnette d’alarme car des patients attendent des soins et du personnel souffre. Les chiffres du CHCA(Libramont + Bastogne) ne sont pas mauvais."

La majorité vote la résolution telle que proposée par le collège. La minorité vote contre.