L’école de Framont a fait peau neuve

Si l’école est désormais totalement fonctionnelle, il a fallu se montrer patient. "Ce projet de rénovation a été initié en décembre 2015 , rappelle Philippe Léonard. Une demande de subside a été introduite en 2017. En 2019, les plans et l’estimation ont été approuvés. La pandémie a occasionné quelques retards et les travaux ont débuté le 16 novembre 2020. Le montant total des travaux? 467500 euros avec 60% de subsides."

«Quel plaisir!»

Directrice de l’établissement, Bénédicte Léonard n’a pu cacher sa joie.

"Quel plaisir! Même si le chemin fut long, c’est une réelle satisfaction pour l’équipe éducative de pouvoir évoluer dans une implantation lumineuse et accueillante" , débute-t-elle.

Pendant les travaux, les élèves ont déménagé vers l’implantation de Paliseul-Gare. " Toute l’équipe se rappelle des journées de printemps à trier les caves pour pouvoir déplacer le matériel, sourit la directrice. En juillet 2020, nous avons retroussé nos manches pour tout déménager. Nous sommes rentrés à Paliseul le 1er septembre 2020. Nous avons été ravis d’occuper ses locaux de manière temporaire. Au fil des semaines, j’ai vu l’espace se transformer à Framont. Chaque semaine apportait son lot de nouveautés. À la veille du congé de printemps 2022, nous avons tout ramené à Framont. Les enfants ont été ravis et parfois surpris en poussant les portes de leurs nouvelles écoles. Certains l’ont découvert pour la première fois."

Et tous apprécient la nouvelle école. "Au fil des jours, chacun a pris possession des lieux. Les élèves et les enseignants seront d’accord pour dire que notre lieu de travail est agréable, spacieux et fonctionnel. Un cadre idéal pour des apprentissages continus et une bonne ambiance de travail" , termine la directrice.

Notons que pendant les travaux, les autorités communales avaient prévu le passage du minibus au matin et au soir pour assurer le transport des élèves.