Ce projet consiste en la révision de l’espace d’accueil du Musée En Piconrue et de la refonte totale de l’aile Van Geluwe avec un travail en cinq étages: le sous-sol proposera une salle pouvant accueillir 66 personnes, le rez-de-chaussée sera voué à un espace cafétéria, le premier à un espace d’exposition, le deuxième aux bureaux du centre culturel et enfin le troisième proposera trois salles modulables qui pourraient notamment accueillir les ateliers et stages du centre culturel.

Par ailleurs, un espace de liaison sera créé dans le jardin d’honneur en partant de la façade arrière de l’aile Van Geluwe pour fermer l’espace du côté de la route de Clervaux. Le bar actuel deviendra une salle de 100 personnes. La salle Jean XXIII sera aussi totalement revue et finalement, un nouvel espace d’accueil sera construit à la place du bâtiment qui accueille actuellement quatre classes de l’Indsé. Un projet qui se déroulera en deux phases. La première débutera en juillet pour se terminer en 2024. La seconde pourrait s’étaler au-delà de 2030. Pour ce chantier, un budget de 7 millions d’euros est libéré avec des subsides pour 4,5 millions d’euros venant des fonds européens et de la Région wallonne. "Notre commune regorge d’activités culturelles dans la ville et dans les villages, se félicite le bourgmestre Benoît Lutgen. L a volonté est d’augmenter l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire, de favoriser les synergies entre les acteurs culturels, mais aussi de faciliter l’accès à la culture pour tous. Ce pôle devrait permettre de partager des projets, des idées, les ressources et les services avec deux acteurs permanents: le Musée de la Grande Ardenne et le centre culturel. Mais le lieu se voudra ouvert à tout le monde culturel."Michel Francard pilote un groupe de travail pour voir les besoins culturel s. "Il faut développer l’offre et l’ouvrir à un autre public, un public extérieur, précise le professeur. Il y aura donc aussi un impact touristique et économique. Ce pôle sera épaulé par un comité de gestion associant la Ville et les acteurs culturels. Depuis 2021, nous avons déjà pris des contacts avec une trentaine d’associations."

L’architecte Pierre Hebbelinck est en charge du projet. "Nous sommes là pour accueillir l’énergie de ceux qui vont le faire vivre, philosophe-t-il. Le Pôle culturel est un vrai lieu de liaison. Nous nous sommes intéressés à l’histoire des lieux pour un travail qui nous force à l’humilité au vu de l’histoire des lieux." Un beau projet, donc, s’il parvient à contenter tous les acteurs du monde culturel de Bastogne et de la région.