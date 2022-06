La Source continue sa mission d’insertion sociale à Bouillon

En 2021, le service a répondu à un appel à projet de l’association "Action Vivre Ensemble, Entraide et Fraternité." Ce soutien financier a permis de mettre en place des ateliers de "création collective", construits par le groupe et accompagnés par Aïcha Rapsaet, comédienne-animatrice et les travailleurs sociaux du SIS. Il s’agit d’un cheminement vers une expression libre par le biais du théâtre: les participants ont pu s’exprimer sur leurs parcours vécus: la crise sanitaire, l’isolement, la précarité sociale... Et les participants ont pu monter sur la scène de l’Académie de musique de Bouillon pour y proposer leur création: "Ça se fête, non?"

"À travers ce projet, nous avons pu répondre à une de nos principales missions: l’insertion sociale d’un public précarisé , explique Conny De Lange. Nous remercions la comédienne-et metteuse en scène Aïcha Rapsaet pour son investissement." Un repas et deux ateliers ont clôturé cette belle journée.