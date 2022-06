La police, elle, effectuera une démonstration d’un maître-chien et disposera de la voiture tonneau, sans oublier la présence du Parc Naturel, Contrat Rivière, Infor’Jeunes ou encore le Conseil des jeunes et des aînés.

Les enfants ne seront également pas oubliés puisque des jeux en bois, animations nature, séances de psychomotricité, grimages, châteaux gonflables seront également de la partie.

L’inauguration officielle de l’extension de la Maison communale et de la nouvelle section "Cocoon" de la crèche est prévue sur le coup de 18h. Elle sera suivie par le verre de l’amitié offert à tous. La soirée se poursuivra sous chapiteau avec DJ Fozette et DJ A! den. Bar et petite restauration seront disponibles tout au long de l’après-midi et de la soirée. Une tombola gratuite sera proposée l’après-midi avec comme premier prix un vol en montgolfière pour quatre personnes au départ du territoire de Léglise. Le programme complet de cette journée se trouve sur la page Facebook "Commune de Léglise".