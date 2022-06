Equalia jette l’éponge, la piscine de Virton a un an pour trouver un repreneur

Alain Claudot, vous êtes l’échevin en charge de la piscine de Virton. Quelle est votre réaction face à cette décision ?

Je pense qu’on peut dire qu’on s’y attendait. Nous avions cette épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis plus d’un an. Il est clair et net que le cahier des charges ne leur convenait plus, car Equalia a voulu en sortir à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment ils font en France, mais en Belgique, la loi ne le permet pas.

Le covid y est-il pour quelque chose ?

Il y avait un déficit économique malgré le fait qu’Equalia n’assumait pas les coûts énergétiques. On ne voulait pas les asphyxiés, alors qu’il était prévu que la société assume ces coûts après un an d’exploitation. Même pendant la crise, nous avons honoré les paiements. Chaque mois, on leur versait 33 000 euros pour simplement maintenir l’outil alors que personne n’utilisait la piscine. Je pense que ce montant était plus que correct pour les tâches à effectuer.

N’est-ce pas plutôt à cause des élus virtonnais qu’Equalia s’en va ?

Je trouve, en tout cas, cette réaction démesurée. Je pense avoir été assez souple, nous les avons aidés financièrement. Peut-être pas à la hauteur de leurs espérances visiblement.

Que vont devenir les actuels employés ?

Il n’y a aucune crainte à avoir, le prochain repreneur sera tenu de réembaucher l’entièreté du personnel actuel.

Allez-vous adapter le cahier des charges ?

Globalement, on garderait le même. On doit encore en discuter. Il faudra certainement inclure les coûts énergétiques dont nous n’avions pas connaissance à l’époque. En tout cas, pour le citoyen virtonnais, cela ne changera rien.

Ne faudrait-il pas aussi régler certains problèmes comme les horaires d’ouverture par exemple ?

On ne peut pas ouvrir le dimanche, car les maîtres-nageurs travaillent sous le régime de la commission paritaire sport. Ils peuvent travailler, mais sur base volontaire uniquement et seulement un certain nombre de dimanches par an.

Du coup, comment faire ?

L’une des solutions serait d’installer un toboggan. Pourquoi ? Car en installant ce type d’attraction, nous pourrions être sous le régime de la commission paritaire tourisme qui autorise le travail dominical.

Et la Commune est-elle prête à payer pour ce toboggan ?

Le toboggan réglerait, en tout cas, ce problème-là. On pourrait débloquer un subside de 50 000 euros pour 2023.

L’avenir de cette piscine, vous le voyez comment ?

Je reste serein, la piscine restera ouverte. C’est un fleuron de Virton. Cette piscine a de l’avenir, on nous dit que c’est l’une des plus belles de Wallonie. Il n’y a pas de raison de ne pas trouver de repreneur. Equalia resterait encore à bord du navire jusqu’au 30 mai 2023. On verra bien qui déposera une proposition lors de l’appel d’offres pour le nouveau cahier des charges.