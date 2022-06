Six jardins d’exception sur 180 sont chez nous

450rosiers et 65variétés différentes

Philippe Charpentier, comment êtes-vous devenu en quelque sorte le Monsieur Jardin de la province de Luxembourg?

Mon épouse et moi faisions déjà partie de cette ASBL.Nous avions eu la chance d’être retenus parce que notre jardin de 40ares, typiquement anglais, répond aux critères de sélection: une petite forêt que j’ai plantée voici 45ans, un coin de buis plus géométrique, un parterre en forme de plume et surtout 450 plants de rosiers de 65variétés différentes. Brigitte de Villenfagne a dessiné ce petit paradis. Depuis 6ans je suis délégué de l’ASBL.

D’où vous vient cette passion pour le jardinage?

Je pourrais dire, de manière imagée, que je suis né dans les roses; des fleurs que chérissait ma mère. J’ai toujours été passionné par la nature. Disons que la nature est ma religion. Quand nous parlions en famille, ce n’était que de jardins et de plantes. Bien sûr, je connais le nom des 450 plants de notre jardinque je commente à chaque fois que je fais une visite.

40ares d’un jardin où aucune herbe ne dépasse et au gazon que ne renierait pas un Anglais, cela doit être chronophage, non?

Heureusement que je suis à la retraite parce que je passe trois heures à le bichonner chaque jour!

Nous sommes chez vous à Sberchamps (Libramont) à une altitude de 500m. Avez-vous des pertes en hiver?

Oui. Environ une dizaine de rosiers qui ne résistent pas au gel. Je ne les condamne pas trop vite pour autant. Récemment, j’ai coupé au ras du sol, un des plants complètement grillé par le gel. Il a repris racine et se porte comme un charme.

Les fameuses tisanes de Bonance

Quel est votre plus beau rosier?

Un très rare, grimpant, à petites fleurs blanches qui a été baptisé de Villenfagne. Mais il y a aussi l’Amber Queen ou encore le Johan Strauss.

Votre expérience de pharmacien vous pousse-t-elle à valoriser des plantes sous la forme de décoctions ou sirops?

(Rires) Non. Plus maintenant, mais quand je tenais mon officine, je créais mes propres tisanes: les tisanes de Bonance que connaissaient bien les Libramontois.

De Bonance?

Oui, j’en créais pour la tension, pour mieux dormir, etc. Je trouvais que cela sonnait bien de faire référence au domaine de Bonance; c’est élégant et en plus, c’est local.

Vous qui, au nom de l’ASBL Jardins ouverts de Belgique, devez accepter ou pas un jardin dans votre association, sur quels critères travaillez-vous?

Pour qu’un jardin soit reconnu, il n’y a pas de critères de taille. On a des cas remarquables à Bruxelles sur à peine 5ares.Pour être accepté, il faut proposer un jardin structuré avec une certaine logique; il doit dégager une ou des ambiances, receler des essences rares, ne pas être trop sauvage, avec un aspect architectural, artistique, botanique avec un bel équilibre paysager.

Cela explique-t-il le fait qu’il n’y en ait que six reconnus en Luxembourg?

Quand on m’invite à voir un jardin, la plupart du temps, cela ne convient pas. Nos critères sont très exigeants et cela me gêne de décevoir les gens en leur refusant l’entrée dans notre ASBL.

A contrario, j’ai vu des jardins remarquables qui répondent aux critères comme dernièrement à Chiny, mais les gens ne sont pas d’accord de rejoindre la liste de nos propriétaires parce qu’ils sont réticents à l’idée d’accueillir des gens chez eux une fois par an.

«Les jeunes ont la main verte»

C’est obligatoire?

C’est dans notre façon de fonctionner. Normalement, cette journée des jardins ouverts est réservée aux 180propriétaires de jardins et à nos 2500 membres (abonnés à notre agenda de l’année).

Si on applique ce règlement dans notre province, vu les distances, nous n’aurons guère plus que 15à 20visiteurs. C’est pourquoi nous faisons une exception en ouvrant nos 6jardins à tout le monde. C’est un moment merveilleux.

À votre avis, les jeunes ont-ils la main verte?

Oui! Et comment! C’est encourageant de voir le public jeune s’intéresser de très près à leur jardin.

Vous ne faites pas payer de droit d’entrée mais d’autres le font. Pourquoi ces différences?

En fait, les bénéfices engendrés sont, dans la plupart des cas, versés à une œuvre caritative. Chez nous à Sberchamps, nous avons décidé de ne pas faire payer le visiteur; c’est notre choix.

D’après vous quel est le plus beau jardin de Belgique?

Il se trouve à Wépion (Namur), c’est le jardin du Sous-Bois.