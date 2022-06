Pascal Mertens, nouveau DG de Vivalia: "L'hôpital d'Houdemont est une chance pour le Luxembourg!"

Je dois d’abord vous préciser que je reste à la tête de Mensura jusque fin août.C’est en septembre que je serai effectivement à mon nouveau poste de DGde Vivalia. Mais je compte passer un été très studieux.Je vais étudier beaucoup de dossiers de Vivalia, aussi rencontrer plusieurs personnes en interne.

Qu’est-ce qui vous a incité à postuler pour un tel poste de haut manager dans votre province natale?Pas évident de diriger des hôpitaux publics de nos jours avec les problèmes que l’on connaît (pénurie de personnel infirmier, sous-financement récurrent, la récente cyberattaque, etc.)…

Mes amis qui me connaissent bien me disent toujours que j’aime me lancer dans des challenges et que si ce challenge est trop facile, je ne le prendrai pas!

J’ai pu connaître et gérer plusieurs situations de crise, cela me plaît de relever des défis.

Quand on conduit une voiture, il faut savoir regarder dans le rétroviseur, mais encore plus savoir regarder droit devant soi.

Je suis aussi passionné par le secteur de la santé, c’est un des plus gros enjeux de notre société.J’adore m’y investir

«Houdemont, j’y crois»

Sur le fond des dossiers, pouvez-vous déjà nous donner les grands axes de ce que sera votre stratégie?

D’abord, ce ne sera pas la presse qui en aura la primeur, mais le personnel de Vivalia! Cela me paraît la base d’une bonne communication. En septembre, c’est au personnel infirmier et aux médecins que je m’adresserai en premier, et en même temps aux membres du conseil d’administration.

Vivalia 2025 et le projet de grand hôpital à Houdemont, vous y croyez?

C’est exceptionnel pour le Luxembourg! La chance pour le Luxembourg, c’est d’avoir un projet qui transcende, qui fédère.

J’ai une grosse expérience manageriale à travers toute la Wallonie et je puis vous dire que partout, oui partout, l’offre de santé hospitalière est obligée de se mobiliser sur un projet centralisateur.On l’a vu par exemple à Liège avec le Mont Légia.

Le projet d’hôpital à Houdemont doit absolument aboutir pour continuer à offrir une médecine de qualité aux Luxembourgeois.Il n’y a pas d’autre alternative.

Dans tous vos nombreux mandats, vous n’allez pas devoir renoncer à l’un d’entre eux?

Je vais y réfléchir cet été.Je suis en effet encore chargé de cours à l’UCL, trésorier au COIB (Comité olympique belge) et vice-président du Comité paralympique. Mais j’ai démontré qu’avec une très bonne organisation, on arrive à mener plusieurs choses de front.