Musique avec le barman de Dikkenek

Des artistes heureux

Une chaude ambiance, ça n’aura jamais été autant le cas de le dire, partagée par les nombreux musiciens qui ont fait le déplacement. C’est le cas, notamment, de DJ Saucisse, qui ne se prend pas la tête, sauf pour partager sa passion: les 33 et 45 tours. "Je suis de Bruxelles, mais c’est la troisième fois que je viens aux Fêtes de la musique. Si je suis DJ, c’est par amour pour le 45 tours. D’ailleurs, je viens avec mes deux platines et mes vinyles." . Mais si vous connaissez DJ Saucisse, c’est sûrement pour son rôle de barman dans le film Dikkenek . Un sacré personnage qui crée un vrai spectacle sur scène. "Je n’aime pas chipoter des petits boutons comme les autres DJ. J’ai des maracas, des casques que j’enflamme, je me déguise selon le thème des musiques… Des fois, je viens avec un collier de saucisses, mais aujourd’hui, je n’ai pas eu le temps d’aller dans une bonne boucherie. Dommage, j’adore les pipes ardennaises." , ajoute-t-il de son œil amusé.

Bonne ambiance

Atmosphère bon enfant et programmation variée, voilà ce qu’est venu chercher la grande majorité des spectateurs présents sur les lieux.

"C’est la première fois que nous venons. C’est bien organisé, c’est super. On vient de Meix-devant-Virton et Montmédy et on n’est pas déçu", dit Clémence. La fête, gratuite, aura continué jusque tard dans la nuit.

Une belle reprise, quand, avant le Covid, Izel accueillait entre 3000 et 4000 amateurs de musique.