Lorraine: tous les partis ont gagné

L’extrême gauche et l’extrême droite sont aux portes du pouvoir et vont peser lourdement sur les politiques futures.

Dans un pays peu habitué à former des coalitions, la presse française estime que la France est dans une situation de blocage qui empêchera toute réforme. C’est d’autant plus vrai qu’un antimacronisme chronique et violent est le seul point commun entre les groupes de l’opposition et qu’aucun ne semble prêt au moindre compromis avec le parti majoritaire.

Dans ce cas, seule une dissolution décidée par le président Macron (pas avant un an) pourrait renvoyer tout le monde devant les urnes.

Le Lorraine disposera d’un panachage d’élus

Aux confins de la frontière entre la France et de la province de Luxembourg, les résultats ne permettent pas de dégager une tendance nette puisque sur l’ensemble des départements frontaliers des Ardennes (Sedan, Charleville-Mézières…), de la Meuse (Verdun), de la Meurthe-et-Moselle (Nancy, Longwy…) et de la Moselle (Metz, Thionville…), les quatre principales forces en présence se répartissent les sièges de manière plus ou moins équivalente: cinq pour le camp Macron, cinq pour les Mélenchonistes et les divers gauches, quatre pour le Front National et quatre pour la droite traditionnelle et les diverses droites.