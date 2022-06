L'école de Bras sera enfin prête en septembre pour la rentrée. Fini d'aller à Séviscourt

À l’ordinaire, avec 490000€ de plus que prévu, on pourra faire face aux deux indexations de salaires de 2%. On va aussi engager du personnel. On prévoit également 280000€ pour les dépenses de fonctionnement. "On espère qu’avec une estimation à la hausse de 15 à 20% sur le chauffage, l’électricité et le carburant, on devrait pouvoir faire face. On prévoit aussi 40000 € de plus aux 100000 € prévus pour le reboisement", précise encore la bourgmestre.

Et ce n’est pas tout: on a revu les assurances: + 40000 €; achat de livres et périodiques: + 3000 €; nettoyage du pré-Ravel: + 17000 €; primes à l’installation de commerces: 5000 €, etc.

En recettes: 300000 € reviennent du Fonds des communes et du précompte immobilier; et 60000€ pour des prestations diverses.

Voici une petite liste des avenants et projets prévus à l’extraordinaire: +10000 € pour l’espace sport de Saint-Pierre; +15000 € pour du matériel divers dans les écoles; +15000 € pour le service travaux (appareil pour détecter les fuites d’eau); appel à projets sécurité routière pour les écoles: + 25000 €; + 73000 € pour les vestiaires de Bras et +220000 € pour l’entretien de voiries; + 166000€ pour finir l’école de Bras; +180000 € pour le centre culturel, etc.

L’école de Bras rouverte à la rentrée: fini d’aller à Séviscourt

Le conseiller Jean-Michel Waltzing (min.): "Les parents de l’école de Bras s’inquiètent de ce que les travaux ne seraient pas terminés pour la rentrée de septembre. Cela discute beaucoup. Qu’en est-il?", demande-t-il.

Laurence Crucifix rétorque que la garderie a déjà déménagé et que les travaux dans la cour démarrent ce lundi. "Tout sera fait. C’est en fini d’aller à Séviscourt. Tout le monde rentre à l’école de Bras en septembre" , annonce-t-elle encore.

M. Waltzing regrette que le parc paysager ne sera pas éclairé par un éclairage intelligent, comme promis. L’échevin des Travaux Bernard Jacquemin répond que ce n’est pas possible parce que la Ville n’a pas eu les subsides. Or, cela coûtait 300000 €! Par contre, les cinq entrées du parc seront bien éclairées.

«Bientôt une scène au théâtre de verdure?»

Le conseiller Roland Déom (min) demande à quoi vont servir les 10000 € prévus pour le parc paysager.

L’échevin de l’Environnement, Bertrand Nique explique que c’est "pour financer une étude technique en vue de créer une scène devant le plan d’eau. On accueillera des spectacles et du théâtre de rue. C’est prévu en 2023 ", précise encore l’échevin.

La modification budgétaire est votée à la majorité.