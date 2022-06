La bourgmestre démissionne: poussée vers la sortie?

Un jeune remplaçant

Le mayeur faisant fonction, Julien Defaux, est un habitant de Laloux (mais qui a ses racines à Han-sur-Lesse). Pas besoin de prêter serment, nous dit-il, car il était déjà échevin et formellement, c’est le bourgmestre en titre qui désigne celui qui assure son remplacement pendant qu’il est ministre.

François Bellot, actuellement député wallon, aurait pu "monter", sauf qu’il avait précédemment refusé un mandat d’échevin. Dans l’ordre des scores, on aurait aussi pu penser à Janique Lejeune, mais elle avait démissionné du conseil communal à son accession à la présidence du CPAS.

Voici donc Julien Defaux (MR) aux commandes de la cité des Roches. Il a 39 ans, bientôt 40, il est employé dans une entreprise familiale de Han. Quand il a été élu pour la première fois au scrutin local, en 2006, il était le plus jeune élu de l’assemblée. Il a été réélu en 2012 et en 2016, il est devenu échevin quand François Bellot est devenu ministre. Et depuis 2018, il était échevin, notamment en charge des Affaires économiques. Pour le reste, pour la suite, c’est tout chaud. Il faudra bien évidemment réorganiser le collège communal, ainsi que les compétences. Étonnant épisode à Rochefort, les colistiers de Corine Mullens remerciant par communiqué cette dernière "pour le travail accompli depuis septembre 2019" . Mais à entendre le seul commentaire consenti pour l’heure par l’intéressée, il semble plutôt qu’elle a été virée par le "patron" Dermagne.