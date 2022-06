Hangar en feu à Joubiéval; arbres couchés et vidanges de caves

La nuit de dimanche à lundi n’a pas été de tout repos pour les pompiers de la province de Luxembourg. Ils sont intervenus pour de nombreuses vidanges de caves, à Arlon, surtout entre 1 h 30 et 2 h. Et puis ailleurs plus tard dans la nuit. De nombreux arbres ont aussi entravé les chaussées, du côté de Virton, Habay, Bertrix, Arlon, Framont, Paliseul ou encore Stockem. Et ce au fil de la nuit.