C’était magnifique. Un des plus beaux cadeaux qu’on m’ait fait dans la vie.

Que devenez-vous politiquement?

Je n’ai plus de mandat, bien que j’aurais eu envie de poursuivre. Mais il y a 3 ans, à 76 ans, il était temps d’arrêter. Je suis toujours membre des instances du MCC et du MR, même si je n’ai pu ces derniers temps assister aux réunions pour des raisons de santé. J’ai également une responsabilité européennecomme délégué général du Parti démocrate européen dirigé par François Bayrou.

Que reste-t-il du Mouvement des citoyens pour le changement aujourd’hui?

Le MCC demeure solide. Il sort d’une période difficile car ces dernières années, nous avons perdu quelques parlementaires. Nous gardons cependant environ 2000 adhérents. Marie-Christine Marghem prend beaucoup d’initiatives depuis qu’elle est présidente.

On a pourtant l’impression que le MCC a disparu de la circulation.

C’est aussi la raison pour laquelle j’ai passé le flambeau. Je me rendais compte que je n’avais plus le feu sacré. Je n’étais plus l’animateur que j’ai été et que j’aurais dû rester.

Quel regard portez-vous sur le MCC, avec un recul de 25 ans? Il est devenu ce que vous vouliez?

Je souhaiterais d’abord remettre en mémoire l’histoire. Deux ans après avoir quitté la présidence du PSC en 95, j’ai plaidé ouvertement pour la création d’une grande fédération rassemblant les sociaux-chrétiens et les libéraux. Je ne voulais pas devenir libéral et je ne le suis pas devenu. Je voulais créer une nouvelle force politique plus solide pour déplacer le centre de gravité politique de l’univers francophone et particulièrement en Wallonie. J’imaginais le PSC et le MR-FDF regroupés. Le PSC, non seulement a renâclé, mais il m’a interdit de défendre l’idée. J’ai persisté dans celle-ci. J’ai été exclu du parti. J’ai ensuite décidé de prendre l’initiative de créer un mouvement qui pourrait servir d’amorce de ce type de rassemblement. C’est ce que nous avons fait. Nos résultats sont modestes, mais solides et continuent à nous animer. Si je devais recommencer, je ferais la même chose. Je plaide toujours pour un rassemblement important. Je veux simplement un changement structurel au niveau des forces politiques

Quelle est aujourd’hui la place du MCC au sein du MR?

Marie-Christine Marghem est vice-présidente du MR, tout en étant présidente du MCC. Dans les statuts, le MCC est consacré comme une des composantes du MR et jouit d’une certaine autonomie et peut y développer des idées. Ce qui a permis d’ailleurs à Marie-Christine, alors que le gouvernement était engagé dans une autre voie, à continuer à plaider pour le maintien de centrales nucléaires.

Le MCC a surtout été «luxembourgeois» avec vous et Philippe Collard, député bourgmestre. Aujourd’hui, y a-t-il seulement un seul membre de votre mouvement dans les élus de la province?

De mémoire, effectivement, nous n’avons plus de mandataires luxembourgeois. Aujourd’hui, le Luxembourg n’est pas un fer de lance du MCC. Sa force est dans le Hainaut. Oui, c’est dommage. Samedi, justement, nous avons échangé avec Marie-Christine Marghem pour voir comment relancer la dynamique dans le Luxembourg.

Que pense l’ancien président du PSC que vous êtes, de l’évolution prise par le parti, devenu cdH et, depuis peu, Les Engagés?

(Rires) Je suis dans une position délicate. J’ai été le président du PSC. Je ne suis pas certain si je l’étais resté, que le PSC serait devenu le cdH et a fortiori aujourd’hui Les Engagés. Mon histoire à moi appartient à une génération qui n’est pas celle d’aujourd’hui. La seule chose que je peux dire, c’est que je n’ai pas trouvé que la suppression de la référence au personnalisme chrétien était nécessaire. N’importe qui peut venir au cdH ou aux Engagés. Il y a quelque chose qu’il a constitué historiquement et cette référence fait partie de son ADN. Ce n’est pas du prosélytisme religieux. Pas du tout. C’est l’origine d’une identité.

Vous en avez parlé avec Benoît Lutgen et Joëlle Milquet, deux autres ex-présidents du parti?

J’en ai parlé aux deux, oui. Ils me semblaient d’un avis identique au mien. Mais c’est une impression purement personnelle. C’est à eux à répondre à cette question.