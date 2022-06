Noces de diamant

Gérard Dasnois et Ida Jourdan se sont unis le 16 mai 1962. Le couple a vécu de 1963à 1968 à Fays-les-Veneurs avant de revenir à Bertrix. Il a huit enfants, vingt-trois petits-enfants et onze arrière-petits-enfants. Gérard a siégé douze années au conseil communal et six ans et deux mois en tant que président de CPAS. Il a fondé le club d’athlétisme bertrigeois en 1959 avec vingt-sept années de présidence. Il a écrit trois livres. Quant à Ida, elle reste active dans le commerce d’un de ses fils.

Jean-Marie Wenkin et Monique Wilmotte se sont unis le 26 avril 1962 à Tavigny. Ils travailleront dans une ferme à Glaumont avant de bâtir sa propre ferme à Assenois en 1974. Jean-Marie, issu d’une famille de douze enfants, a fait ses études à Bastogne. Le couple qui a toujours travaillé dans sa ferme, a trois enfants, onze petits-enfants et dix arrière-petits-enfants. Deux fils ont repris l’exploitation agricole, rejoints plus tard par un petit-fils.

Noces d’or

René Dams et Annie Boclinville se sont unis le 24 juin 1972 à Ochamps. René a toujours travaillé à la Poste de 1969 à 2011 avec des débuts à Bruxelles avant de revenir au taxi-poste de Libramont. En parallèle, il possède des chevaux qu’il bichonne depuis cinquante ans. Annie a travaillé dans des surfaces commerciales à Bertrix et à Recogne durant trente-quatre ans. Ils ont deux enfants et cinq petits-enfants.

Serge Poncin et Nadine Dumont se sont unis le 12 mai 1972 à Tournay. Serge a travaillé comme chauffeur-livreur puis dans la construction. Nadine était secrétaire avant de mettre une pause à sa carrière pour s’occuper de sa petite famille puis reprendre le travail d’aide à domicile. Ils ont quatre enfants et huit petits-enfants.

Robert Delogne et Simone Grofils se sont unis le 11 avril 1972. Ils se sont rencontrés à la fête d’Alle-sur-Semois en mai 1970.

Jean-Pierre Léonard et Paulette Desclée se sont unis en avril 1972 à Braine-l’Alleud. Jean-Pierre a travaillé come délégué commercial à Courtrai et Paulette à la Bourse à Bruxelles. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants. Le couple s’est installé à Mortehan en 1995 et à titre principal en mai 2020.

René Martelange et Vitaline Willemet se sont unis le 3 mars 1972 à Fays-les-Veneurs. Ils ont une fille et une petite-fille. En 1968, René travaillera dans une grande surface à Libramont pour rejoindre ensuite une entreprise de conditionnement au Saupont à Bertrix jusqu’en 1994. Durant dix-neuf années, en tant que bénévole, il transportera les malades. Vitaline travaillera au départ dans la même grande surface de son époux pour rejoindre ensuite le Comité du Lait à Libramont puis à Marloie avant de terminer comme agent provincial en avril 1987.