Deux balades à thèmes au bois du Fays

«Faite par les enfants, pour les enfants»

La première, surnommée la promenade du Loup, s’étend sur 2,5 km. Surtout , "c’est une balade réalisée par des enfants de la commune de Bertogne, pour des enfants, c’est assez unique, se réjouit Bernard Vanderplanck, président de la Maison du tourisme du Pays de Bastogne. Sur l’initiative du syndicat d’initiative de Bertogne, une ou deux classes dans chaque école ont travaillé pour créer une histoire sur le thème du loup. Cela donne 10 histoires, placées sur des lutrins en acier, à découvrir tout au long du parcours. Nous allons aussi essayer d’y exposer des vieux métiers."

La deuxième balade se nomme, elle, "la promenade du Milan". Sur une distance de 3,5 km, les promeneurs pourront découvrir les 10 photos lauréates d’un concours organisé en collaboration avec la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne. Ils auront aussi l’occasion de voter pour leur photo préférée, via un QR Code apposé sur chacune des œuvres. "Ces deux promenades sont accessibles à poussette" , précise le président de la Maison du Tourisme. Enfin, si elle n’est pas encore finalisée ni accessible, un troisième parcours, de 6,5 km, devrait voir le jour l’an prochain.

"Nous essayons de dynamiser cet endroit, en proposant autre chose que des balades habituelles, avec ces parcours à thème, illustrés. Le bois de Fays connaît de plus en plus de succès, c’est très convivial et nous voulons le faire découvrir à un maximum de monde."

Si l’espace est ouvert tout le temps, vous êtes donc conviés plus spécialement ce dimanche. L’inauguration aura lieu vers 10h, avec un mot d’accueil et un verre de l’amitié.A noter qu’un bar et qu’une petite restauration seront également proposés durant la journée. De quoi passer une belle journée en famille.