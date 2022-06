Sa situation le long d’une nationale très fréquentée restait un point noir pour les parents qui défilent chaque matin pour déposer ou reprendre leurs enfants.

Consciente du problème et soucieuse de sécuriser les abords de toutes les écoles, la Commune a consacré 400000 € sur fonds propres pour aménager 40 places de parking, un sens unique (autour de la maison Jacot) pour déposer et reprendre les enfants et une zone de dépôt le long de la route.

«Pacifier le territoire»

"On n’arrête pas de faire des travaux à Hollogne, mais ils sont mérités. Votre école est un des fleurons de l’enseignement communal et nous continuerons à investir. ", souligne André Bouchat, bourgmestre de Marche.

Selon lui, l’école est recherchée et doit sa réputation à son caractère familial et à sa manière innovante d’enseigner: "Ici, l’enfant est acteur de ses apprentissages et les enseignants assurent un rôle qui se rapprocherait plus de celui d’un animateur que d’un instructeur."

Nicolas Grégoire, échevin des Travaux et en charge du Plan de mobilité, a une pensée particulière pour la directrice Caroline Henri, absente suite au décès de sa maman le même jour, et pour Jean-Marie Lobet, "qui a tellement fait pour l’école" . Il poursuivra en rappelant que: "Ces aménagements reflètent bien la volonté de pacifier certaines zones de notre territoire et sont une priorité absolue de notre équipe.

Chaque école fait d’ailleurs l’objet d’une attention particulière et selon les cas, voit la création de zones de dépôt, de voies cyclables et piétonnes ou encore d’initiatives telles que le vélo-bus."

Pour Vinciane Paquay, institutrice de deuxième primaire, ce dépose-minute devenait plus qu’indispensable: "La rue de Bastogne est très fréquentée et très dangereuse à traverser. Le seul parking existant était réservé aux enseignants. Nous disposons maintenant de plusieurs espaces sécurisés."

Si le dépose-minute a été inauguré vendredi dernier, quelques finitions et de la signalétique sont encore à prévoir, avant qu’il entre en fonction, à la rentrée scolaire de septembre 2023.