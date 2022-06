Dédoubler l’avenue de l’Europe et mettre la Grand-Rue d’Athus à sens unique

Dédoubler une voirie empruntée par des voitures et des poids lourds, à l’heure où l’on parle sans cesse de mobilité douce et durable, voilà qui peut paraître paradoxal. Et pourtant c’est la seule solution pour désengorger la traversée d’Aubange et Athus. Chaque jour, 13000 véhicules traversent Athus, et 20000 autres empruntent l’avenue de l’Europe. Et ce, sans compter le futur agrandissement du Terminal Container d’Athus qui va encore augmenter le fret sur le territoire communal.

Côté luxembourgeois, le dédoublement de cet axe majeur, entre Biff (Bascharage) et la frontière belge est inscrit dans le plan national de mobilité, à l’horizon 2035. Si côté belge, on n’élargit pas l’avenue, elle sera encore davantage saturée, et par ricochet la traversée d’Athus…

Le bureau Transitec a calculé que le dédoublement de l’avenue, sur 2,2 km, coûterait 55 millions d’euros. " Une somme colossale , reconnaît Fabien Garcia, du bureau Transitec, mais une nécessité. "

Reste maintenant à convaincre la Région wallonne d’accepter et de financer! Une première rencontre a déjà eu lieu avec le cabinet du ministre Henry, pour prendre le pouls de l’administration. La Ville n’a pas reçu un non catégorique, c’est déjà ça.

La Grand-Rue d’Athus à sens unique

Autre mesure phare du plan communal de mobilité: décourager le trafic de transit dans les villages et dans la traversée d’Aubange et d’Athus. Comment? Par des effets portes, des zones 30 dans les villages, une sécurisation de la N88. Et en augmentant le temps de parcours de 2 à 3 minutes dans la traversée d’Athus, afin que la Grand-Rue soit moins attractive que l’avenue de l’Europe.

La Grand-Rue à Athus pourrait passer à sens unique, ce qui permettrait d’aménager notamment des couloirs de bus. Les bus pourraient, eux, emprunter la rue dans les deux sens. Cela permettrait d’étoffer l’offre de transport public, et notamment de créer une ligne de bus cadencée a minima tous les quarts d’heure qui relierait Aubange/Messancy et Athus à la gare de Rodange, ainsi qu’à Differdange, Esch et Schifflange. Une zone où travaille environ la moitié des frontaliers résidant sur la commune.

" C’est envisageable avec l’appui du ministère des transports luxembourgeois, relève Fabien Garcia, mais il faut un trafic plus fluide dans Athus, car là, il y a trop d’engorgements pour respecter des horaires ."

La mise à sens unique de la Grand-Rue permettrait également de créer des pistes cyclables et de retrouver de l’espace de vie dans le centre d’Athus.

Réguler le trafic poids lourds

Dans le plan communal figure également des mesures visant à contrôler le transit poids lourds et surtout à l’orienter directement sur l’avenue de l’Europe, via la rue de Freihaut. Comment? En interdisant aux poids lourds de transit de sortir de l’A 28 à Athus et en instaurant un système de contrôle via le réseau de caméras ANPR (qui lisent les plaques minéralogiques).

Le bourgmestre François Kinard prévient: " ce plan ne va pas se faire du jour au lendemain, ce sont des propositions qui sont sur la table ". En effet, il s’agit d’un plan. Rien n’est encore décidé. " Et ce n’est pas nous qui déciderons, ce sera la législature d’après, voire encore la suivante ", conclut le mayeur.

Un plan qui contient dix mesures à "haut impact" dont seulement quelques-unes sont reprises dans cet article.