modification budgétaire communale° 1; amicale des écoles communales (liquidation de la subvention 2022); subvention au Centre de Recherches Archéologiques en Ardenne; rapport reprenant le relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations et avantages en nature alloués aux mandataires communaux;

règlement communal sur la vente de produits ou substances à base de cannabidol; installation de caméras fixes temporaires lors de la foire agricole 2022; protocole de collaboration entre les Communes et le département de la police et des contrôles du Service Public de Wallonie agriculture, ressources naturelles et environnement;

Plan d’investissement Wallonie cyclable; désignation d’un prestataire pour la réalisation d’une étude hydrogéologique des drains de Libramont; convention d’octroi du droit d’exercer une activité professionnelle au restaurant du Libr’accueil; terrains au Wisbeley: échange avec Idélux Développement.