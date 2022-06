Au total, quelques 4000 marcheurs, de tous âges, civils et militaires, ont arpenté ensemble les plus beaux sentiers de la Haute Sûre. Certains marcheurs étaient présents dès 8h sur le site du complexe sportif Im Wohr pour un grand départ.Aux petites heures on y retrouvait souvent des abonnés aux longues distances.Les distances?8, 16, 24 et même 31 km.

Déjà présent les années antérieures, un participant suisse confiait " que grâce à la MESA, j’ai pu me rendre compte combien la Défense nous permet à nous tous, jeunes et moins jeunes, sportifs de tous les jours ou occasionnels, de nous offrir un bon bol d’oxygène, sous un soleil radieux, dans un des plus beaux cadres verdoyant du pay s."

Rendez-vous à Arlon ce mercredi

Après une année en mode mineur, l’édition 2022 est l’occasion de souffler les 55 bougies de la naissance de la marche. À cette occasion, les organisateurs ont voulu que les participants passent à proximité de certains monuments emblématiques de l’histoire de la MESA et des Chasseurs ardennais car le devoir de mémoire fait partie des traditions de la MESA.

En effet, chaque année, ce sont 25 monuments qui sont fleuris durant les quatre jours et une journée est consacrée spécialement au souvenir en collaboration avec la Fraternelle des chasseurs ardennais.

Les Chasseurs ardennais, ces valeureux bérets verts, étaient donc venus nombreux ce mardi à 14h30 à la halte au monument national en bordure de la N4, monument érigé sur le site même des combats du 10 mai 40.

Notons que pour ceux qui veulent varier les plaisirs, la MESA offre l’opportunité de participer ce mercredi au départ d’Arlon à un trail de 22 km. Départs libres à partir de 10h, au 43, Avenue de la Cavalerie à Arlon.