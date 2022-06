Sur place, au lieu-dit Sur les fontaines, près du parc éolien, la zone de police a découvert une rave party sauvage rassemblant plus de 300 personnes. La police a aussi constaté plus d’une centaine de voitures garées à proximité des lieux, notamment le long de chemins forestiers. "Les policiers ont bloqué les accès à la fête et ils ont prévenu le bourgmestre" , précise-t-on encore.

Vu l’importance de la fête et la difficulté à faire respecter l’ordre, la zone de police a appelé en renfort ses collègues des zones Fagnes et Famenne-Ardenne. Plusieurs allers-retours ont été nécessaires aux policiers pour qu’ils obtiennent gain de cause face à des jeunes peu disciplinés. Après négociations avec plusieurs d’entre eux, les organisateurs de la rave party ont été identifiés.

Vers 7 h du matin, la plupart des fêtards avaient quitté les lieux. Sur le coup de 11h30, une équipe de la zone de police est de nouveau retournée sur place. Il restait une cinquantaine de personnes et de la musique.