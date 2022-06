Avec la présidente du mouvement, Marie-Christine Marghem, à la baguette, près de 300 personnes ont participé à la partie officielle et au repas.

Si de nombreuses personnes qui ont partagé la carrière de l’homme politique originaire de Noville avaient annoncé leurs venues, ce fut une surprise de retrouver Charles Michel, le président du Conseil européen. Parmi tous ces invités, on retrouvait bien sûr des compagnons de route de M. Deprez au sein du MCC comme Nathalie de T’Serclaes, du MR à l’instar de Louis Michel "qui l’énervait dans les joutes verbales qu’il partageait avant de devenir un duo plus serein" , mais également d’anciens PSC, devenus cdH peu après son départ, comme Joëlle Milquet ou encore Benoît Lutgen qui ont également salué l’importance de son investissement et de ses conseils.

C’était un retour aux sources pour cet ancien du Séminaire qui est devenu ministre d’État en 1995.

Docteur en sociologie de l’Université catholique de Louvain, il décide de se lancer en politique en devenant en 1974 conseiller au cabinet du ministre de la Culture française.

Il deviendra président du PSC en 1981 et y restera jusqu’en 1996. En 1998, il crée le MCC et en sera le président de l’exécutif jusqu’en 2020. Son attachement à l’Europe l’emmènera vers le Parlement européen où il siégera de 1984 à 2009, puis de 2014 à 2019.

Tous les intervenants salueront l’engagement sans faille d’un homme de conviction, sa force de travail mais aussi son grand sens de l’écoute de l’autre, un homme de valeur ancré dans son histoire personnelle et dans son terroir, son charisme et son autorité naturelle. Un visionnaire. Un homme de conseil qui devrait sans doute encore en délivrer à tous ses amis. Avec un parcours jalonné de choix forts comme la création du MCC parce qu’il fallait "sortir la Wallonie de la mainmise socialiste" en donnant la parole aux citoyens.

À coup sûr un homme qui a marqué la vie politique belge durant quarante ans.