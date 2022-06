Même la courte partie officielle avec des discours limités n’a pas plombé l’atmosphère. Rapidement, l’échevin Julien Jacquemin a accueilli et remercié ceux et celles qui, quotidiennement, œuvrent aux côtés du collège et du conseil communal. Récemment officiellement promue, Hillary Tomaello est intervenue pour la première fois en tant que directrice générale en soulignant que les choses bougent et avancent dans la commune. Elle s’est dite préoccupée du bien-être des agents en rappelant le confort et la qualité de vie qui permet à chacun de travailler à proximité de son domicile avec du matériel de bonne qualité, des formations régulières. Elle veut aussi s’attacher à adapter un règlement de travail qui évitera les décisions arbitraires et favorisera l’équité entre tous, tout en s’attardant aussi sur l’indispensable qualité des services rendus aux citoyens.

Le bourgmestre François Kinard, sourire aux lèvres, a insisté sur la qualité des membres et n’a pas hésité à désigner " l’administration communale comme la plus performante de Belgique ". Et d’ajouter que " comme dans toute grande famille, parfois, il y a des disputes, des ratés ", mais le bourgmestre se plaît à reconnaître que l’on avance bien, vers plus de projets, plus d’efficacité.

Avant que chacun se rassasie auprès des food-trucks et que la fête ne démarre pleinement, trois personnes ont été mises à l’honneur: Corine Goelff, directrice financière retraitée depuis le 1er mai 2021 après 41 années de service; Martine Driesmans, institutrice primaire retraitée depuis le 1er janvier 2021 après 20 années de service et Valérie Woillard, la seule présente pour ses 25 années de carrière comme institutrice primaire au sein des écoles communales.