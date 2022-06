La première et principale action sociale officiellement soutenue par le nouveau club a été et est toujours l’ASBL La Clairière où le club tient ses réunions deux fois par mois.

" Loin de moi l’idée d’ériger un Kiwanis Hall of Fame sur la butte de Saint-Donat, mais le moment me semble opportun pour mettre à l’honneur tous les membres du club qui ont façonné son histoire durant ces cinq décennies ". Et le président Jean-Raymond Lichtfus de poursuivre: "Je voudrais rendre hommage à tous ces membres qui, depuis 1972, se sont succédé pour améliorer, ici et ailleurs, la condition de l’enfance malheureuse. L e bilan de ces 50 années est, sans conteste, élogieux tant au niveau des actions sociales que nous avons menées, qu’au niveau du contexte humain et amical qui nous rassemble tous les 15 jours. Mais la mission n’est pas terminée, le combat continue".