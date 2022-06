La justice plus sévère avec les fous du volant

Pour sa défense, le prévenu a pu compter sur la plaidoirie de son avocat, Me Marc Kauten. "Ce n’est pas dans les habitudes de mon client, explique l’avocat. Je le connais depuis longtemps. Il regrette et ne comprend pas son comportement de ce jour-là. C’est un retraité paisible qui aide sa famille et qui est responsable d’une chorale."

La menace d’une peine lourde devrait suffire

Les juges ont tenu compte des arguments de Me Kauten. "Le Tribunal veut soutenir les efforts du prévenu dans le but de guérir son addiction à l’alcool et dans sa volonté de rester actif au service de la société, écrit le président Nazé dans les attendus du jugement. Mais le tribunal se soucie aussi de garantir la sécurité routière."

Le Tribunal a lourdement aggravé la peine initiale, portant l’amende à 8000 euros, la déchéance à un an. Un sursis total pour une durée de trois ans et la suppression de l’obligation de placer un alcolock sont accordés. "La menace de se voir appliquer une peine financière très lourde et une déchéance dont la longueur le déclasserait socialement de fait, devrait suffire pour garantir que le prévenu ne commette plus d’infractions" , indique le jugement.