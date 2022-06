Comme l’an dernier, un concept original était proposé.

Plutôt que de concentrer tout au centre-ville de Neufchâteau, plusieurs activités étaient également proposées dans les villages des alentours. Grandvoir, Petitvoir, Warmifontaine ou encore Namoussart ont ainsi eu la chance d’accueillir divers concerts durant ces trois jours de fête. Le centre-ville chestrolais n’était pas en reste avec des animations proposées aux quatre coins de la ville comme sur la Grand’Place, la Place Charles Bergh ou encore à la Vallée du Lac. Ce sont dès lors plus de 34 concerts gratuits qui étaient prévus sur l’ensemble du territoire.

Si les organisateurs de l’événement proposent ce concept assez unique depuis l’an dernier, c’est pour tenter de redynamiser un maximum cet événement. Le but étant de proposer de la musique pour tous, partout dans la commune et avec des artistes locaux. Il y en avait donc pour tous les goûts, de la musique rock en passant par du reggae ou encore le blues ou la musique électronique. Ces multiples concerts permettent également aux diverses associations de la commune de participer à la fête et de faire une rentrée d’argent. Comités de quartier, clubs de foot ou encore associations de parents d’élèves ont ainsi proposé leur service durant tout le week-end. "Le bilan du week-end est très positif, avec une météo idéale, souligne Greg Fraceus l’un des organisateurs. Cet événement, c’est une belle collaboration entre la Commune, le centre culturel, les diverses associations et les commerçants. On espère faire encore plus grand dès l’an prochain".