Dès le 3 juillet, les apéros-kiosque font leur grand retour à Virton

Ce sont des activités estivales qui attirent, chaque année, un public nombreux. Les apéros-kiosque ont lieu le dimanche, dès 11h00, au kiosque de Virton. L’occasion de boire un verre, se retrouver et surtout d’apprécier la musique proposée par un groupe différent chaque dimanche. Le programme de cette édition 2022 vient tout juste d’être dévoilé par le comité des fêtes de Virton. On débutera les festivités le dimanche 3 juillet avec The Utopians . On enchaînera le 10 juillet avec une prestation de The Vizons . Le dimanche 17 juillet, c’est Nuit d’été qui assurera l’animation. Le show se poursuivra le 24 juillet avec The Unexpected et Lightning Bug le 31 juillet. Au mois d’août, le dimanche 7, c’est What about it! qui vous fera danser. Oh my band s’en chargera également le dimanche 14 août. La saison des apéros-kiosque se terminera le 21 août avec un concert de El Chiâ Qué Vara . Précisons qu’il n’y aura pas d’apéro-kiosque le dernier dimanche d’août.